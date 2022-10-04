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Измайлов прокомментировал победу в выборах на пост президента ФНЛ

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Наиль Измайлов прокомментировал своё назначение на пост президента ФНЛ.
Измайлов прокомментировал победу в выборах на пост президента ФНЛ
  • РИА Новости

«Я пришёл в лигу не так давно. Мы недавно представляли программу и работу. Сегодня отчитывался за то, что было сделано за четыре месяца. Дальше был выбор за представителями клубов», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что программа оппонента Шамиля Лахиялова на выборах была интересной и её рассмотрят в дальнейшем.

4 октября состоялись выборы президента организации на общем собрании клубов лиги. За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова, — 11.

Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года.

Ранее Максим Митрофанов, исполняющий обязанности генерального секретаря РФС, прокомментировал итоги выборов президента ФНЛ.

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