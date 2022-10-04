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Канчельскис: только клоуны говорят, что уровень российского футбола повышается

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Канчельскис: только клоуны говорят, что уровень российского футбола повышается
  • РИА Новости

«Уровень российского футбола падает с каждым годом. Только клоуны и певуны говорят, что он повышается. Они рассказывать могут всё что угодно. Не понимаю, зачем они себя обманывают?» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что в сезоне-2022/23 российские команды не  выступают в еврокубках по решению УЕФА.

После 11-ти туров в РПЛ лидирует действующий чемпион «Зенит».

Ранее сообщалось, что Александр Алаев будет по совместительству вице-президентом Российского футбольного союза.

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