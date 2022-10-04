«РБ Спорт»: Алаева назначат вице-президентом РФС
- РИА Новости
По информации источника, в среду, 5 октября, на заседании исполкома РФС, Алаев будет назначен вице-президентом организации и войдёт в состав бюро исполкома.
Напомним, что Алаев был избран президентом РПЛ в середине августа. С 2012 года он работал в РФС на должности исполнительного и генерального директора, был исполняющим обязанности президента, а также генеральным секретарем. В феврале 2021 года его избрали президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которую он покинул при переходе на аналогичную должность в РПЛ.
Ранее сообщалось, что Измайлов избран президентом ФНЛ.