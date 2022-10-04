военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«РБ Спорт»: Алаева назначат вице-президентом РФС

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев будет по совместительству вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), сообщает «РБ Спорт».
«РБ Спорт»: Алаева назначат вице-президентом РФС
  • РИА Новости

По информации источника, в среду, 5 октября, на заседании исполкома РФС, Алаев будет назначен вице-президентом организации и войдёт в состав бюро исполкома.

Напомним, что Алаев был избран президентом РПЛ в середине августа. С 2012 года он работал в РФС на должности исполнительного и генерального директора, был исполняющим обязанности президента, а также генеральным секретарем. В феврале 2021 года его избрали президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которую он покинул при переходе на аналогичную должность в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Измайлов избран президентом ФНЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить