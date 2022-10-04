Измайлов избран президентом ФНЛ

Исполнительного директора ФНЛ Наиля Измайлова избрали новым главой лиги.

4 октября состоялись выборы президента организации на общем собрании клубов лиги. За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова, — 11, сообщается на официальном сайте лиги.

Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года.

С 2021 года руководителем ФНЛ был Александр Алаев. Исполняющим обязанности руководителя лиги после ухода Алаева стал Измайлов, занимающий должность исполнительного директора организации.

Клубы Российской премьер-лиги единогласно проголосовали за избрание Алаева новым руководителем лиги. Срок полномочий составит пять лет.

Ранее Измайлов поделился впечатлениями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари НН» и «Динамо».