Матыцин рассказал, что будет смотреть матчи ЧМ-2022 по футболу

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что намерен смотреть матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Чемпионат смотреть буду. За кого болеть, у меня выбора нет — я всегда болею за команду России. Но в этот раз она в турнире участия не принимает», — цитирует Матыцина ТАСС.

Первенство планеты пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Матчи турнира будут сыграны в пяти городах на восьми стадионах.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Вячеслав Колосков назвал заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией.





