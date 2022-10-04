Матыцин рассказал, что будет смотреть матчи ЧМ-2022 по футболу
- РИА Новости
«Чемпионат смотреть буду. За кого болеть, у меня выбора нет — я всегда болею за команду России. Но в этот раз она в турнире участия не принимает», — цитирует Матыцина ТАСС.
Первенство планеты пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Матчи турнира будут сыграны в пяти городах на восьми стадионах.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Вячеслав Колосков назвал заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией.