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Александр Мостовой рассказал, как относится к российскому футболу

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, интересно ли ему смотреть российский футбол.
Александр Мостовой рассказал, как относится к российскому футболу
  • РИА Новости

«Я же всё-таки всю жизнь в футболе. Интересно мне или нет, я по-любому буду смотреть. Но к примеру, вчера я смотрел игру «Крылья Советов» с «Краснодаром» — это ужас в плане ошибок. Два-три паса и чужому. Ещё и людей мало на стадионе. Вот и, пожалуйста, вся зрелищность. Хорошо, что хоть стадионы построили. А если такие матчи будут на стадионе тульского «Арсенала», то кто будет это смотреть?»  — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению экс-полузащитника, уровень чемпионата России упал.

«Было заметно, что уровень упал после первых двух-трёх туров — с отъездом многих хороших легионеров. Сейчас говорить, что уровень сильно упал не приходится, потому что сравнивать не с чем — никто не играет с европейскими клубами», — сказал он.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) первое место в турнирной таблице с 29 очками занимает «Зенит». На второй позиции идёт ЦСКА, набрав 23 очка. На третьей строчке располагается «Ростов» (22), на четвёртой — «Спартак» (22).

Ранее Мостовой встал на защиту Йокановича после поражения «Динамо».

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