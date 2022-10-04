Призер Олимпиады саночник Антонов получил повестку о мобилизации

Начальник сборной России Артём Петраков сообщил, что призёр Олимпийских игр саночник Владислав Антонов получил повестку из военкомата.

«Владислав Антонов живет в Красноярске и 4 октября должен был вместе с командой начать тренировочный сбор в Сочи. Но в воскресенье он получил повестку о мобилизации и вчера сходил в военкомат для прояснения ситуации», — цитирует Петракова РИА Новости.

По его словам, Федерация санного спорта России (ФССР) оформила и отправила все необходимые документы для военкомата, а ЦСКА со своей стороны подготовил справку по спортсмену и направил её оригинал в Красноярск.

«И Владиславу предоставили временную отсрочку, он сейчас находится дома и после получения справки пойдет в военкомат для оформления брони», — сказал Петраков.

31-летний Антонов выступает в двухместном экипаже с Александром Денисьевым. Спортсмены являются серебряными призёрами Олимпиады 2014 года в Сочи, двукратными чемпионами Европы, а также победителями и призёрами чемпионатов мира.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее Наиль Измайлов высказался на тему возможной мобилизации представителей первой и второй лиги.





