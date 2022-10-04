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Скелетонист Марченков готов отправиться в армию в случае призыва

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Призёр юниорского чемпионата мира по скелетону Владислав Марченков высказался о частичной мобилизации в России.
Скелетонист Марченков готов отправиться в армию в случае призыва
  • РИА Новости

«Сегодня мне дали отсрочку до 10 октября, так как у меня нет воинской специальности, да и жена находится в положении сейчас. Мне, конечно, хочется выступить на чемпионате России, ведь мы не просто так тренировались. Но если меня призовут, то я, конечно, пойду», — цитирует Марченкова ТАСС.

По словам 25-летнего атлета, в военкомате рассмотрят письмо из Госдумы, после чего примут решение о его будущем.

«Я остаюсь действующим спортсменом, готовился всё межсезонье, чтобы выступить в ноябре на чемпионате России. Но сейчас, как видите, такая обстановка в стране, что могут призвать, а могут и нет», — добавил Марченков.

Скелетонист 4 октября явился по повестке в военкомат с вещами. Марченков является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2018 года. На Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане он занял 15-е место.

Ранее Наиль Измайлов высказался на тему возможной мобилизации представителей Первой и Второй лиги.







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