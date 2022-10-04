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Поттер отреагировал на слухи о том, что «Челси» зимой может подписать Роналду

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о возможном подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно.
Поттер отреагировал на слухи о том, что «Челси» зимой может подписать Роналду
  • AP

«Роналду? Мы можем потратить весь день на эти вопросы. Пока они не наши игроки, я не буду говорить о них», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации The Telegraph, подписание Роналду — мечта владельца клуба Тодда Боули. Отмечается, что функционер ещё летом хотел подписать игрока, но тогда против этой идеи выступил главный тренер Томас Тухель. Теперь же Боули предложит кандидатуру игрока новому наставнику Грэму Поттеру.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг не будет препятствовать уходу Роналду из МЮ при хорошем предложении.

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