The Telegraph: Тен Хаг не будет препятствовать уходу Роналду из МЮ при хорошем предложении
- AP
Клуб намерен отпустить футболиста зимой в случае появления достойного предложения, сообщает The Telegraph.
Напомним, что португальский нападающий летом 2021 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах и забил один мяч.
Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».
Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее британский журналист назвал тен Хага «высокомерным придурком» из-за отношения к Роналду.