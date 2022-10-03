Британский журналист назвал тен Хага «высокомерным придурком» из-за отношения к Роналду

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за решение не выпускать Криштиану Роналду на поле в матче девятого тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Вы посадили Роналду на скамейку запасных в самой большой игре МЮ в сезоне, использовали пять замен, а потом утверждаете, что сделали это «из уважения» к игроку. Тен Хаг — высокомерный обманутый придурок, и то, как он обращается с Роналду, позорно», — написал журналист в соцсетях.

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

После этой игры «Манчестер Сити» (20 очков) занимает второе место в АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» (12) — шестое.

Ранее сообщалось, что Холанд сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в АПЛ.