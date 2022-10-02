Холанд сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнялся с форвардом МЮ Криштиану Роналду по количеству хет-триков в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Встреча девятого тура в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Голами в составе «Сити» отметились Фил Фоден (8-я, 44-я, 73-я минуты), Эрлинг Холанд (34-я, 37-я, 64-я). У МЮ забили Антони (56-я), Марсьяль (84-я, 91-я).

Норвежскому футболисту понадобилось восемь матчей для того, чтобы догнать Роналду по количеству хет-триков в АПЛ — по три. Португальцу потребовалось 232 матча.

Ранее отец Холанда заявил, что футболист будет играть в «Манчестер Сити» только три-четыре года.