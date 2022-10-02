Отец Холанда заявил, что футболист будет играть в «Ман Сити» только три-четыре года

Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, Альф-Инге Холанд, высказался о будущем своего сына.

«Я думаю, что Эрлинг хочет показать свои способности во всех лучших лигах мира. Он будет играть за «Манчестер Сити» максимум три-четыре года», — сказал Холанд-старший в документальном фильме о своём сыне.

Напомним, что Холанд перешёл в «Ман Сити» летом 2022 года. В составе «горожан» форвард провёл десять матчей, забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Холанд назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.