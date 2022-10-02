военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Отец Холанда заявил, что футболист будет играть в «Ман Сити» только три-четыре года

Короткая ссылка
Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, Альф-Инге Холанд, высказался о будущем своего сына.
Отец Холанда заявил, что футболист будет играть в «Ман Сити» только три-четыре года
  • AP

«Я думаю, что Эрлинг хочет показать свои способности во всех лучших лигах мира. Он будет играть за «Манчестер Сити» максимум три-четыре года», — сказал Холанд-старший в документальном фильме о своём сыне.

Напомним, что Холанд перешёл в «Ман Сити» летом 2022 года. В составе «горожан» форвард провёл десять матчей, забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Холанд назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить