ФФККР выпустила рекомендации для спортсменов в рамках нового этического кодекса
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Как следует из раздела «Особенности профессиональной этики спортсменов», опубликованного на официальном сайте ФФККР, фигуристам предлагается:
– сохранять самообладание в случае поражения, с достоинством отдавая должное победе и мастерству соперника;
– воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и оценок выступления соперников в ходе соревнований;
– не отвечать на гипотетические вопросы («Что, если…?» и т. п.);
– не обсуждать вопросы, решение которых находится в стадии обсуждения;
– помнить, что любая информация, опубликованная в личных социальных сетях, может быть использована в СМИ как мнение спортсмена, его заявление, позиция организации, которую он представляет, и прочее.
Полный список рекомендаций можно посмотреть на сайте ФФККР.
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