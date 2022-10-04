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ФФККР выпустила рекомендации для спортсменов в рамках нового этического кодекса

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выпустила рекомендации для спортсменов в рамках нового этического кодекса.
ФФККР выпустила рекомендации для спортсменов в рамках нового этического кодекса
  • Gettyimages.ru

Как следует из раздела «Особенности профессиональной этики спортсменов», опубликованного на официальном сайте ФФККР, фигуристам предлагается:

– сохранять самообладание в случае поражения, с достоинством отдавая должное победе и мастерству соперника;

– воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и оценок выступления соперников в ходе соревнований;

– не отвечать на гипотетические вопросы («Что, если…?» и т. п.);

– не обсуждать вопросы, решение которых находится в стадии обсуждения;

– помнить, что любая информация, опубликованная в личных социальных сетях, может быть использована в СМИ как мнение спортсмена, его заявление, позиция организации, которую он представляет, и прочее.

Полный список рекомендаций можно посмотреть на сайте ФФККР.

Ранее в ФФККР подтвердили подачу Трусовой заявления о переходе к Соколовской.

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