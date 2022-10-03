В ФФККР подтвердили подачу Трусовой заявления о переходе к Соколовской

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина подтвердила информацию о подаче Александрой Трусовой заявления о переходе к тренеру Светлане Соколовской.

«Трусова была сегодня в Федерации и принесла подписанное всеми сторонами заявление о переходе к тренеру Светлане Соколовской», — приводит слова Ермолиной «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.