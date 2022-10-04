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Кожевников: Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил перспективы Романа Ротенберга возглавить сборную России по хоккею.
Кожевников: Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России
  • РИА Новости

«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек, и он готов достигать больших целей», — цитирует Кожевникова Legalbet.

3 октября СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА. Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Ротенберга.

ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швеции призвали местных хоккеистов не ехать в Россию.

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