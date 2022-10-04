Кожевников: Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил перспективы Романа Ротенберга возглавить сборную России по хоккею.

«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек, и он готов достигать больших целей», — цитирует Кожевникова Legalbet.

3 октября СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА. Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Ротенберга.

ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швеции призвали местных хоккеистов не ехать в Россию.