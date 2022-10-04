Кожевников: Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России
- РИА Новости
«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек, и он готов достигать больших целей», — цитирует Кожевникова Legalbet.
3 октября СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА. Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Ротенберга.
ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.
Ранее в Министерстве иностранных дел Швеции призвали местных хоккеистов не ехать в Россию.