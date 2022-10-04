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Вайцеховская отреагировала на слова Родниной о Трусовой

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на слова Ирины Родниной в адрес фигуристки Александры Трусовой.
Вайцеховская отреагировала на слова Родниной о Трусовой
  • РИА Новости

«То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое её событие, и я имею в виду не катание, конечно», — говорит Ирина Роднина, комментируя Сашин переход, а я вспоминаю самое первое интервью, которое мы с Ириной Константиновной делали в 1990-м за день до её отъезда в США. Всего лишь цитата: «Я ведь никогда не проигрывала. И не знаю, как бы повела себя, случись проиграть…» Не одно и то же, разумеется, но тем не менее…» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Александра перешла в группу Светланы Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Этери Тутберидзе.

3 октября сообщалось, что перешедшая к тренеру Соколовской фигуристка Трусова продолжит представлять «Хрустальный».

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее Роднина назвала капризом уход Трусовой от Тутберидзе.

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