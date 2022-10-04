Зырянов: приоритет в селекции «Черноморца» будет отдан местным воспитанникам

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, как будет формироваться его команда.

«Приоритет будет отдаваться местным воспитанникам, но они должны соответствовать уровню команды и уровню решения поставленных задач. Поэтому будем рассматривать в первую очередь игроков, которые могут нам помочь решить поставленные задачи», — цитирует Зырянова ТАСС.

Он подчеркнул, что перед «Черноморцем» поставлена задача — победа в каждом матче.

«Будем потихоньку двигаться вперёд шаг за шагом», — сказал Зырянов.

«Черноморец» 4 октября объявил о назначении Зырянова главным тренером команды. Клуб из Новороссийска выступает во Второй лиге чемпионата России.

Зырянов в составе «Зенита» стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

Ранее бывший футболист «Зенита» и «Ахмата» Маурисио рассказал, как ему далось решение вернуться в Россию.