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Зырянов: приоритет в селекции «Черноморца» будет отдан местным воспитанникам

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Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, как будет формироваться его команда.
Зырянов: приоритет в селекции «Черноморца» будет отдан местным воспитанникам
  • РИА Новости

«Приоритет будет отдаваться местным воспитанникам, но они должны соответствовать уровню команды и уровню решения поставленных задач. Поэтому будем рассматривать в первую очередь игроков, которые могут нам помочь решить поставленные задачи», — цитирует Зырянова ТАСС.

Он подчеркнул, что перед «Черноморцем» поставлена задача — победа в каждом матче.

«Будем потихоньку двигаться вперёд шаг за шагом», — сказал Зырянов.

«Черноморец» 4 октября объявил о назначении Зырянова главным тренером команды. Клуб из Новороссийска выступает во Второй лиге чемпионата России.

Зырянов в составе «Зенита» стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

Ранее бывший футболист «Зенита» и «Ахмата» Маурисио рассказал, как ему далось решение вернуться в Россию.

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