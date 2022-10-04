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Маурисио — о России: здесь всё не как в новостях

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Бывший футболист «Зенита» и «Ахмата» Маурисио рассказал, как ему далось решение вернуться в Россию.
Маурисио — о России: здесь всё не как в новостях
  • РИА Новости

«Мне нравится Россия, тут у меня нет проблем, я достаточно адаптирован. Для меня снова играть в России — отличная возможность. Мне звонят друзья: «Ты вообще в курсе, что происходит?» Я отвечаю: «Здесь всё не как в новостях», — цитирует игрока Sport24.

Он добавил, что при решении вернуться в Россию он доверился не информации из интернета, а отзывам своих друзей.

33-летний хавбек выступал за «Флуминсе», «Ахмат», «Зенит», ПАОК. В настоящий момент Маурисио защищает цвета «Родины».

Ранее Маурисио сообщил, что готов получить российский паспорт.

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