Поздняков: АНОК обсудит условия допуска россиян до международных стартов в октябре

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, когда Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) обсудит допуск российских спортсменов до участия в международных стартах.

«Пока с Бахом не говорили, но уверен, что на генеральной ассамблее АНОК в Южной Корее будет возможность обсудить этот вопрос, — сказал Поздняков «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что в данный момент базовый сценарий для ОКР — участие российских атлетов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Работа ведётся», — заключил он.

Генеральная ассамблея АНОК пройдет в Сеуле 19–20 октября.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.