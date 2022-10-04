Поздняков: АНОК обсудит условия допуска россиян до международных стартов в октябре
- РИА Новости
«Пока с Бахом не говорили, но уверен, что на генеральной ассамблее АНОК в Южной Корее будет возможность обсудить этот вопрос, — сказал Поздняков «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что в данный момент базовый сценарий для ОКР — участие российских атлетов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Работа ведётся», — заключил он.
Генеральная ассамблея АНОК пройдет в Сеуле 19–20 октября.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.