Источник: Асенсио интересуются три клуба АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Calciomercato.com, футболистом интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

26-летний испанский полузащитник является воспитанником «Мальорки». Он выступал за «Эспаньол», а в 2016 году присоединился к «Реалу». Асенсио провёл за испанский клуб 239 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Контракт игрока истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Асенсио в случае ухода Усмана Дембеле следующим летом.