AS: «Барселона» может подписать Асенсио в случае ухода Дембеле следующим летом

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Барселоне».

Испанский хавбек входит в сферу интересов каталонского клуба, сообщает AS.

Уточняется, что «Барселона» может осуществить сделку лишь в том случае, если следующим летом команду покинет Дембеле.

26-летний испанский полузащитник является воспитанником «Мальорки». Он выступал за «Эспаньол», а позже, в 2016 году, присоединился к «Реалу». Асенсио провёл за испанский клуб 239 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать Асенсио и следит за ситуацией с его контрактом.