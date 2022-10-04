Поздняков убеждён, что российские спортсмены скоро вернутся на международную арену
- РИА Новости
«Убеждён, что разум восторжествует, восторжествует правда. Думаю, что произойдёт это достаточно скоро, поколение ветеранов, которых мы чествуем сегодня, сможет воочию наблюдать за успехами нынешних коллег», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».
Позняков уверен, что российское олимпийское движение будет занимать такое же надёжное и почётное место, как это было во все годы, когда российские и советские олимпийцы выступали на Играх.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
30 сентября Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.