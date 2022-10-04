Поздняков убеждён, что российские спортсмены скоро вернутся на международную арену

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предположил, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.

«Убеждён, что разум восторжествует, восторжествует правда. Думаю, что произойдёт это достаточно скоро, поколение ветеранов, которых мы чествуем сегодня, сможет воочию наблюдать за успехами нынешних коллег», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

Позняков уверен, что российское олимпийское движение будет занимать такое же надёжное и почётное место, как это было во все годы, когда российские и советские олимпийцы выступали на Играх.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.