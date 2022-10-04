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Поздняков убеждён, что российские спортсмены скоро вернутся на международную арену

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предположил, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.
Поздняков убеждён, что российские спортсмены скоро вернутся на международную арену
  • РИА Новости

«Убеждён, что разум восторжествует, восторжествует правда. Думаю, что произойдёт это достаточно скоро, поколение ветеранов, которых мы чествуем сегодня, сможет воочию наблюдать за успехами нынешних коллег», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

Позняков уверен, что российское олимпийское движение будет занимать такое же надёжное и почётное место, как это было во все годы, когда российские и советские олимпийцы выступали на Играх.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.

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