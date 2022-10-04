Призёр Олимпиады Ильянкова — о популярности: уже не подходят и даже не узнают

Призёр Олимпиады по спортивной гимнастике Анастасия Ильянкова высказалась о росте своей популярности после успешного выступления на Играх 2022 года.

«Изначально внимание было после Олимпийских игр, но потом постепенно угасло. Сейчас — не знаю. Возможно, люди стесняются подойти сфотографироваться. Ко мне не подходят, даже не узнают. А в родном городе? Узнают, но стесняются подойти», — цитирует Ильянкову Sport24.

21-летняя спортсменка на летних Играх — 2020 завоевала серебряную медаль на разновысоких брусьях.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Анастасии Назаренко получить американское гражданство.