Железняков: Трусова вращает хвостом и уходит от тренеров

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал уход фигуристки Александры Трусовой к Светлане Соколовской.

«Я не могу залезть Александре в голову и понять, что с ней происходит. Она всегда любит найти виноватого в своих проблемах. Это есть, это никуда не денется. Может, она сделала это из-за, так сказать, безумной подростковой любви», — цитирует хореографа «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что не понимает, как Трусова и её родители додумались совершить переход в середине сезона. По его мнению, они занимаются ерундой.

«Тренеры поставили ей программу, работали над ней, душу в неё вложили. Глейхенгауз подыскивал ей нужную музыку. Ночами сидел и нарезал её. А Александра вращает хвостом и уходит», — добавил Железняков.

По его мнению, Александра уже не вернётся к Тутберидзе, потому что она уходит не впервые, это стало системой.

Напомним, что Трусова перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах фигуристка представляла команду Тутберидзе.

Ранее в группе Тутберидзе заявили, что им «плевать на Трусову».