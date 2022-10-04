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Агент Мевли сообщил, что футболист не рассматривает вариант уехать из России

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Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, прокомментировал будущее игрока.
Агент Мевли сообщил, что футболист не рассматривает вариант уехать из России
  • РИА Новости

«На данный момент Мевля не рассматривает вариант уехать из России. Михе комфортно в России, но, конечно же, он следит за новостями в мире», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Игрок провёл за красно-белых два матча в РПЛ в сезоне-2022/23.

Ранее футбольный комментатор Василий Уткин высказал своё мнение о Мевле.

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