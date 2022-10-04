Агент Мевли сообщил, что футболист не рассматривает вариант уехать из России

Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, прокомментировал будущее игрока.

«На данный момент Мевля не рассматривает вариант уехать из России. Михе комфортно в России, но, конечно же, он следит за новостями в мире», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Игрок провёл за красно-белых два матча в РПЛ в сезоне-2022/23.

Ранее футбольный комментатор Василий Уткин высказал своё мнение о Мевле.