Уткин: болельщики ещё проклянут день, когда Мевля приехал в «Спартак»

Футбольный комментатор Василий Уткин высказал своё мнение о защитнике «Спартака» Михе Мевле.

«Мевля — это игрок, который не был уровня РПЛ даже четыре года назад. Этот человек всегда располагается на прямых ногах, он не может принять соперника на скорости. Вы ещё проклянёте день, когда он приехал в «Спартак», болельщики», — сказал Уткин на YouTube-канале.

Игрок провёл за красно-белых два матча в РПЛ в сезоне-2022/23.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Мевля прибыл в Россию из расположения сборной Словении.