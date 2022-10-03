военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Уткин: болельщики ещё проклянут день, когда Мевля приехал в «Спартак»

Короткая ссылка
Футбольный комментатор Василий Уткин высказал своё мнение о защитнике «Спартака» Михе Мевле.
Уткин: болельщики ещё проклянут день, когда Мевля приехал в «Спартак»
  • РИА Новости

«Мевля — это игрок, который не был уровня РПЛ даже четыре года назад. Этот человек всегда располагается на прямых ногах, он не может принять соперника на скорости. Вы ещё проклянёте день, когда он приехал в «Спартак», болельщики», — сказал Уткин на YouTube-канале.

Игрок провёл за красно-белых два матча в РПЛ в сезоне-2022/23.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Мевля прибыл в Россию из расположения сборной Словении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить