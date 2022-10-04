The Telegraph: «Челси» в январе предпримет последнюю попытку подписать Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно может перейти в «Челси».

По информации The Telegraph, подписание Роналду — мечта владельца клуба Тодда Боули. Отмечается, что функционер ещё летом хотел подписать игрока, но тогда против этой идеи выступил главный тренер Томас Тухель. Теперь же Боули предложит кандидатуру игрока новому наставнику Грэму Поттеру.

Напомним, что португальский нападающий летом 2021 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах и забил один мяч. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг не будет препятствовать уходу Роналду из МЮ при хорошем предложении.