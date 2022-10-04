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Поздняков: нынешнее поколение олимпийцев будет передавать традиции российского спорта

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об успехах российских спортсменов.
Поздняков: нынешнее поколение олимпийцев будет передавать традиции российского спорта
  • РИА Новости

«Уверен, наши традиции не закончатся и нынешнее поколение олимпийцев также будет передавать опыт и традиции нашего спорта», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

Глава ОКР на встрече с чемпионами и призёрами Олимпийских игр прошлых лет заявил, что опыт, знания, жизненный путь ветеранов спорта являются мотивацией для тех, кто сегодня защищает цвета сборной России.

«Мы чествуем юбилеи Олимпиад в Хельсинки, Барселоне, Мюнхене. От имени ОКР поздравляю с праздником. Вы как никто другой в нашем олимпийском движении заслужили быть отмеченными на спортивных мероприятиях», — добавил Поздняков.

Президент ОКР вручил памятные подарки четырёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову, двукратным чемпионам Игр Александру Якушеву, Лидии Ивановой, Александру Зайцеву, а также олимпийским чемпионам Александру Елизарову, Станиславу Петухову, Людмиле Чернышёвой и Людмиле Громовой.

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