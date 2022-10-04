La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович снимется в итальянском сериале

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович снимется во втором сезоне итальянского сериала «Vita da Carlo».

Сериал повествует о жизни сценариста и режиссёра Карло Вердоне. Одним из продюсеров ленты выступит президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис, сообщает La Gazzetta dello Sport.

40-летний футболист летом продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году и провёл за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. Первый его приход в «Милан» датируется 2010 годом. Тогда игрок пробыл в команде два сезона.

Ранее Ибрагимович анонсировал скорое возвращение на поле после тяжёлой травмы.