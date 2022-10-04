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Малком: русские готовы сделать всё, чтобы помочь тебе

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Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о своём отношении к России.
Малком: русские готовы сделать всё, чтобы помочь тебе
  • РИА Новости

«Открытые и весёлые люди. Мне вообще показалось, что русские очень похожи на бразильцев — у них широкая душа, они готовы сделать всё, чтобы помочь тебе, если видят, что ты с чем-то не справляешься», — цитирует Малкома Lenta.

Напомним, что футболист изъявил желание получить гражданство России. «Зенит» уже отправил соответствующее письмо в Российский футбольный союз.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 11 матчах чемпионата России, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Малком заявил, что «Зенит» одержал заслуженную победу над «Ростовом».

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