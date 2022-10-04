Судья Иванов похвалил Салихову за то, что она делает свой продукт

Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Иванов высказался о критике в свой адрес Заремы Салиховой, гражданской жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Она молодец, делает свой продукт. Опять же мы с ней не знакомы, но сомневаюсь, что она ненавидит арбитра Иванова. Понятно, что я не всё читал, но не помню, чтобы она личностно меня оскорбляла», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно заменить Федуна и Салихову.