Судья Иванов похвалил Салихову за то, что она делает свой продукт
- РИА Новости
«Она молодец, делает свой продукт. Опять же мы с ней не знакомы, но сомневаюсь, что она ненавидит арбитра Иванова. Понятно, что я не всё читал, но не помню, чтобы она личностно меня оскорбляла», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.
Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно заменить Федуна и Салихову.