Камоцци: «Спартаку» будет сложно заменить Федуна и Салихову

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал продажу столичного клуба.

«Я уверен, будет трудно найти людей, которые любят «Спартак» так, как Зарема Салихова и Леонид Федун. Надеюсь, рано или поздно в «Спартак» придут люди с такой же страстью и приверженностью к клубу», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Федун 22 августа покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак», набравший 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как он может помочь «Спартаку» после ухода из клуба Федуна.



















