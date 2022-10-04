Журова прокомментировала возможное проведение матчей ЧМ-2030 на Украине

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«В чём проблема? Спорт вне политики. Я понимаю, что сейчас всё больше будет стран, чтобы проводить крупные турниры, потому что одним очень сложно организационно справиться. Поэтому европейские страны точно будут объединяться», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Она также подчеркнула, что нормально относится к решению Украины подать совместную заявку на проведение чемпионата мира.

«Будет неприятно, если нам не разрешат или забанят, — это другой вопрос. Украина как раз будет добиваться того, чтобы нас не допустить, просто поверьте мне», — заключила Журова.

Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с Олимпиадой 1936 года.