Абаев — о неудачных результатах «Динамо» в РПЛ: бывает такое, что начинается чёрная полоса

Бывший вратарь «Локомотива» и «Торпедо» Илья Абаев не знает, с чем связаны неудачные результаты «Динамо» в чемпионате России.

«Надо находиться внутри «Динамо», чтобы понимать то, что там происходит. Бывает такое, что начинается чёрная полоса, какой-то функциональный спад, хотя был перерыв на матчи сборной», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

«Динамо» в 11-м туре чемпионата России на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). Столичный клуб потерпел пять поражений в семи матчах. «Динамо» с 16 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. Лидирует в РПЛ «Зенит» с 29 баллами.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал работу Славиши Йокановича на посту главного тренера «Динамо».