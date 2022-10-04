Срна раскритиковал ФИФА за отношение к «Шахтёру»

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна резко высказался в отношении ФИФА и поблагодарил УЕФА за отношение к команде и футболу на Украине.

«УЕФА через Чеферина делал всё, что мог, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Если бы в нашей ситуации оказались «Реал», «Севилья», «Барселона» или «Бавария», я уверен, они бы им быстро помогли», — приводит слова Срна Marca.

40-летний хорватский защитник является воспитанником «Хайдука». Футболист выступал за «Шахтёр» с 2003 по 2018 год. Он провёл за клуб 536 матчей во всех турнирах, забил 49 мячей и отдал 121 результативную передачу. С 2018 по 2019 год хорват выступал за «Кальяри», где и завершил карьеру футболиста.

Ранее бывший футболист сборной Украины по футболу Сергей Коновалов рассказал о проблеме договорных матчей в чемпионате страны.