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Экс-игрок сборной Украины: договорные матчи в чемпионате страны — это наследие СССР

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Бывший футболист сборной Украины по футболу Сергей Коновалов рассказал о проблеме договорных матчей в чемпионате страны.

«Договорные матчи в чемпионате Украины — это наследие СССР. Всё пошло оттуда. Все эти просчёты, кому что надо. Ты мне — я тебе. Одно могу сказать: нам тогда в «Днепре» всё это было неинтересно», — цитирует Коновалова FanDay.

Напомним, что игрок известен своими выступлениями за украинские команды «Днепр» и киевское «Динамо».

Чемпионат Украины сезона-2021/22 был досрочно завершён в апреле из-за ситуации в стране. В настоящий момент клубы базируются в Европе.

Ранее на Украине поддержали проведение матча «Шахтёр» — «Динамо» в Лондоне.

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