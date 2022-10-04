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Французский волейболист назвал три вещи, которые удивили его в России

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Антонен Рузье, бывший волейболист сборной Франции и красноярского «Енисея», рассказал, что больше всего удивило его в России.
Французский волейболист назвал три вещи, которые удивили его в России
  • Gettyimages.ru

«В России меня удивили три вещи. Первое — водка! Второе — русские женщины очень красивые. Ну а последнее связано со спортом: тренировки оказались сложнее, чем где бы то ни было», — цитирует игрока Lenta.ru.

Рузье защищал цвета российского клуба с 2017 по 2018 год. В составе сборной Франции он является чемпионом Европы — 2015.

Ранее сообщалось, что FIVB не требовала от российских волейболистов дистанцироваться от СВО.

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