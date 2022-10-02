FIVB не требовала от российских волейболистов дистанцироваться от СВО

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко ответил на вопрос о том, требовала ли Международная федерация волейбола (FIVB) от российских волейболистов дистанцироваться от СВО.

«Пока FIVB подобные условия не выдвигала. Да, диалог у нас есть, но предложений такого типа мы не получали. Сейчас трудно говорить, когда наши волейболисты вернутся на международную арену», — цитирует Ярёменко «Спорт-Экспресс».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что FIS не требовала от российских лыжников дистанцироваться от СВО.