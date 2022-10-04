Промоутер подтвердил срыв боя между Фьюри и Джошуа

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не состоится.

«Насколько нам известно, бой отменён, но мы рады продолжить переговоры. На наш взгляд, он не будет драться с Джошуа. Мы отправили окончательный вариант контракта. Они сказали, что бой не состоится», — цитирует Хирна Boxing Scene.

Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьёй. Последний бой с участием англичанина состоялся 23 апреля. Его противником стал соотечественник Диллиан Уайт. Фьюри выиграл бой техническим нокаутом.

Джошуа за свою профессиональную карьеру провёл 24 поединка, в которых одержал 21 победу и трижды уступил оппонентам. В последнем бою он проиграл раздельным решением судей украинцу Александру Усику.

Ранее Фьюри заявил, что обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик не представляет для него угрозы.