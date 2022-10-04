Чесноков оценил шансы Медведева и Рублёва на турнире в Астане

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, что думает о шансах российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на турнире в Астане.

«Этот турнир в Казахстане какой-то нереальный. Уровень турнира Большого шлема, если убрать из него первые два-три тура. Сказать, что у Рублёва нет шансов выиграть турнир, я не могу. У него есть шансы, но не такие большие, как у Джоковича, который раскочегарился и выиграл турнир», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его словам, о шансах Медведева на турнире в Астане нужно говорить после проведения матча, так как последнюю игру российский теннисист провёл слабо. Он также подчеркнул, что Аслан Карацев после поражения в первом круге растерял уверенность.

Рублёв в первом круге переиграл серба Ласло Джере в двух сетах — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Во втором круге Рублёв встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.

Карацев уступил китайцу Чжану Чжичжэню в трёх сетах — 6:4, 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Призовой фонд соревнований составит $1,9 млн.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении Рублёва и Карацева в первом круге турнира в Астане.