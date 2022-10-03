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Ольховский: ожидаемая победа Рублёва

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Заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский поделился мнением от выступления российских теннисистов Андрея Рублёва и Аслана Карацева в первом круге турнира в Астане (Казахстан).
Ольховский: ожидаемая победа Рублёва
  • AP

«Ожидаемая победа у Рублёва. Но, к сожалению, Карацев продолжает достаточно неуверенно играть. Результат для меня сейчас в матчах Карацева несколько непредсказуем, потому что такие поражения не ожидаешь», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

По его словам, Карацеву не хватает психологической уверенности в матчах. Он также подчеркнул, что теннисист может прервать серию за счёт упорной работы.

Рублёв в первом круге переиграл серба Ласло Джере в двух сетах — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Во втором круге Рублёв встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.

Карацев уступил китайцу Чжану Чжичжэню в трёх сетах — 6:4, 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Призовой фонд соревнований составит $1 900 000.

Ранее Ольховский заявил, что россиянин Роман Сафиуллин окажет сопротивление Новаку Джоковичу в полуфинале турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве.

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