Ольховский: ожидаемая победа Рублёва
- AP
«Ожидаемая победа у Рублёва. Но, к сожалению, Карацев продолжает достаточно неуверенно играть. Результат для меня сейчас в матчах Карацева несколько непредсказуем, потому что такие поражения не ожидаешь», — цитирует Ольховского «Чемпионат».
По его словам, Карацеву не хватает психологической уверенности в матчах. Он также подчеркнул, что теннисист может прервать серию за счёт упорной работы.
Рублёв в первом круге переиграл серба Ласло Джере в двух сетах — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.
Во втором круге Рублёв встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.
Карацев уступил китайцу Чжану Чжичжэню в трёх сетах — 6:4, 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.
Призовой фонд соревнований составит $1 900 000.
Ранее Ольховский заявил, что россиянин Роман Сафиуллин окажет сопротивление Новаку Джоковичу в полуфинале турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве.