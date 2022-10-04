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Зверев сомневается, что Джокович вернёт себе звание первой ракетки мира

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Немецкий теннисист русского происхождения Миша Зверев сомневается, что серб Новак Джокович сможет снова возглавить мировой рейтинг.
Зверев сомневается, что Джокович вернёт себе звание первой ракетки мира
  • Gettyimages.ru

«Судя по тому, как выглядит Новак, он может играть ещё три-четыре года. Но я не знаю, станет ли он снова номером один в мире», — цитирует Зверева Eurosport.

Он также подчеркнул, что главным фактором будет являться выступление Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.

«Если всё пойдёт плохо и позже в этом году на Уимблдоне снова не будет рейтинговых очков, ему потенциально не хватит 4000 очков», — заключил Зверев.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же по прилёте. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Джокович минувшим летом седьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Великобритании. Кроме того, теперь на его счету 21 титул турниров Большого шлема, он вышел на чистое второе место, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов является испанец Рафаэль Надаль (22).

Ранее сообщалось, что Джоковича допустят до Australian Open 2023, несмотря на прошлогодний скандал.

 

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