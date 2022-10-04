В Госдуме резко отреагировали на то, что Украина подаст совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Сегодня 2022 год. А что будет в 2030-м? Никто не знает. Но все заявки стран на проведение тех или иных соревнований подаются заранее. Украинцы считают, что при ведении войны с собственным народом у них останется государство. Вот такое нацистское государство!» — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Вячеслав Колосков назвал заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией.