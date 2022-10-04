военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

La Gazzetta dello Sport: хавбек «Челси» Зиеш может перейти в «Милан»

Короткая ссылка
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане».
La Gazzetta dello Sport: хавбек «Челси» Зиеш может перейти в «Милан»
  • AP

Россонери давно заинтересованы в подписании марокканского футболиста, но их может оттолкнуть его зарплата в размере €5 млн в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

39-летний хавбек выступал за «Твенте», «Аякс». В 2020 году Зиеш присоединился к «Челси». Полузащитник провёл за лондонский клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Ливерпуль» зимой поборются за 18-летнего нападающего «Чикаго».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить