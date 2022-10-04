La Gazzetta dello Sport: хавбек «Челси» Зиеш может перейти в «Милан»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане».

Россонери давно заинтересованы в подписании марокканского футболиста, но их может оттолкнуть его зарплата в размере €5 млн в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

39-летний хавбек выступал за «Твенте», «Аякс». В 2020 году Зиеш присоединился к «Челси». Полузащитник провёл за лондонский клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Ливерпуль» зимой поборются за 18-летнего нападающего «Чикаго».