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Источник: «Челси» и «Ливерпуль» зимой поборются за 18-летнего нападающего «Чикаго»

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«Челси» готовится побороться с «Ливерпулем» за форварда МЛС Джона Дюрана.
Источник: «Челси» и «Ливерпуль» зимой поборются за 18-летнего нападающего «Чикаго»
  • Legion-Media

Ожидается, что предложения о покупке 18-летнего игрока более чем за $10 млн поступят уже этой зимой, сообщает журналист Том Богерт в Twitter.

18-летний футболист присоединился к «Чикаго» в 2022 году. Он провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

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