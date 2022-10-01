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«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в концовке матча АПЛ

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«Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в концовке матча АПЛ
  • AFP

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 3:3.

В составе «Ливерпуля» дубль оформил Роберто Фирмино (33-я, 54-я минуты). У «Брайтона» три мяча забил Леандро Троссард (4-я, 18-я, 83-я). Автогол на свой счёт записал Адам Уэбстер (63-я).

«Ливерпуль» (десять очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Брайтон» (14) располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на своём поле обыграл «Тоттенхэм» в девятом туре АПЛ.





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