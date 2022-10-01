Гол Джака помог «Арсеналу» победить «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Арсенал» на своём поле обыграл «Тоттенхэм» в девятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты.

В составе «Арсенала» мячи забили Томас Парти (20-я минута), Габриэль Жесус (49-я), Гранит Джака (67-я). У «Тоттенхэма» отличился Гарри Кейн (31-я).

«Арсенал» (21 очко) занимает первое место в чемпионате Англии. «Тоттенхэм» (17) расположился на третьей позиции.

Ранее бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).