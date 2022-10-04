Sport.еs: «Барселона» по-прежнему интересуется форвардом МЮ Рашфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Барселоне».

Английский футболист продолжает интересовать «Барселону». Летом стороны обсуждали потенциальный трансфер, но до оформления сделки дело не дошло, сообщает Sport.еs.

24-летний футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он провёл за «красных дьяволов» 310 матчей во всех турнирах, забил 96 мячей и отдал 59 результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не намерен препятствовать уходу Криштиану Роналду из клуба в зимнее трансферное окно.