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Sport.еs: «Барселона» по-прежнему интересуется форвардом МЮ Рашфордом

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Барселоне».
Sport.еs: «Барселона» по-прежнему интересуется форвардом МЮ Рашфордом
  • AP

Английский футболист продолжает интересовать «Барселону». Летом стороны обсуждали потенциальный трансфер, но до оформления сделки дело не дошло, сообщает Sport.еs.

24-летний футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он провёл за «красных дьяволов» 310 матчей во всех турнирах, забил 96 мячей и отдал 59 результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не намерен препятствовать уходу Криштиану Роналду из клуба в зимнее трансферное окно.

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