Marca: форвард сборной Испании Морено может пропустить ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено может пропустить ЧМ-2022 в Катаре.

Игрок продолжает восстановление после травмы и уже начал интенсивную подготовку, чтобы выступить на турнире в составе сборной Испании, сообщает Marca.

Уточняется, что игрок восстановится к концу октября в связи с осложнениями, возникшими в ходе реабилитации.

Состав сборной Испании на мундиаль будет озвучен в начале ноября.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Украина хочет провести ЧМ-2030 по футболу вместе с Испанией и Португалией.